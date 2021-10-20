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Trabzonspor U19 takımı tur atladı
Trabzonspor,U19 takımımız UEFA Gençler Ligi 1. Tur rövanş maçında karşılaştığı Zvijezda 09’u 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Bordo-mavili ekibin ikinci turdaki rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu.
Spor 20.10.2021, 16:23
Trabzonspor,U19 takımımız UEFA Gençler Ligi 1. Tur rövanş maçında karşılaştığı Zvijezda 09’u 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Bordo-mavili ekibin ikinci turdaki rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu.
Yavuz Selim Stadyumu’nda oynanan maçta Trabzonspor’un gollerini 54. dakikada Tacettin ve 70. dakikada penaltıdan Süleyman attı. Deplasmanda oynanan ilk maçı da bordo-mavili takım 1-0 kazanmıştı.