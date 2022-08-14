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Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı

Trabzonspor, Real Betis’in 31 yaşındaki stoperi Marc Bartra ile prensip anlaşmasına vardı.

Spor 14.08.2022, 19:04
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı

Trabzonspor, Real Betis’in 31 yaşındaki stoperi Marc Bartra ile prensip anlaşmasına vardı.

Bordo-mavililer, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, Real Betisli İspanyol oyuncu Marc Bartra ile anlaşma sağladı. 31 yaşındaki oyuncu Sevilla’dan kalkan özel bir uçakla Trabzon’a geldi. Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Bartra’nın uçaktan bir videosunu yayınladı. Bartra, "Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

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