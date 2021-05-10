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Trabzonspor, Konya’ya gitti

Süper Lig’in 41. haftasında deplasmanda İH Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Konya’ya gitti.

Spor 10.05.2021, 17:14
Trabzonspor, Konya’ya gitti

Süper Lig’in 41. haftasında deplasmanda İH Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Konya’ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer , Türk Hava Yolları’na (THY) ait özel uçak ile saat 17.00’de sıralarında Konya gitti. Bordo-mavililerde kamp kadrosunda 22 oyuncu yer alırken, sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giymeyen Vitor Hugo da kafileye dahil edildi. Sakatlıkları bulunan Djaniny ve Flavio ise Konya’ya götürülmedi.

Trabzonspor’un, Konya kafilesinde şu isimler bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Erce , Arda, Vıtor Hugo, Hosseini, Hüseyin, Edgar le, Ahmet Can, Serkan Asan, Marlon. Faruk Can, Lewis Baker, Kamil Ahmet Çörekçi, Bakasetas, Yusuf Sarı, Safa, Yunus Mallı, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe."
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