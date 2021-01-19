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Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Müsabaka Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşma 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle devam ederken Ömer Ali Şahiner'in müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir Ömür'de maalesef kırık var" dedi.

Spor 19.01.2021, 23:14 19.01.2021, 23:20
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Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup etti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, mücadelede sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumunu yakından öğrenmek için tedavi altına alındığı hastaneye gitti. Başkan Ağaoğlu, Ömür'ün ayağında kırık olduğunu belirterek, "Sıkıntılı süreç içerisinde, Abdülkadir gibi bir oyuncudan böyle bir haber almak çok üzdü. Oyun biraz sertti. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Hakem müsaade etti. Çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok üzgünüm Abdülkadir Ömür'de maalesef kırık var. Bu da onun şanssızlığı. Geçen yıl da aynısı olmuştu" ifadelerini kullandı.

Maçtan Dakikalar

7. dakikada Cikalleshi'nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

16. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası içinden Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundan az farkla auta çıktı.

22. dakikada Serkan Asan'ın pasında kale sahası içinde topla buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

52. dakikada Bytygi'nin sol taraftan ortasında Kravets'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından auta çıktı.

54. dakikada Cikalleshi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bytygi'nin vuruşunda savunmaya çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

56. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Flavio, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Eray'ın sağından ağalarla buluşturdu. 2-0

60. dakikada Djaniny ceza sahası çizgisi üzerinde Ekuban'la yaptığı verkaç sonrası kaleciyle karşı karşıya kaldı, Eray'ın üzerinden meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-0

88. dakikada Konyaspor atağında Kravets'in çevirdiği topla ceza alanında buluşan Shengelia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 3-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo , Edgar le, Marlon, Lewis Baker (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 81 ?) , Abdulkadir Parmak (Berat Özdemir dk. 74), Abdulkadir Ömür (Flavio dk.27), Ekuban (Yusuf Sarı dk. 81 ?), Nwakaeme, Djaniny (Benik Afobe dk. 74)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Safa Kınalı, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

İttifak Holding Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık (Musa Çağıran dk. 64), Abdulkerim Bardakçı,

Barış Yardımcı, Jevtovic, Diomende (Bytygi dk. 46), Ömer Ali Şahiner (Shengelia dk. 86), Hadziahmetovic (Oğuz dk. 85 ?), Cikalleshi (Erdon Daci dk. 64) , Kravets

Yedekler: Adil Demirbağ, Milosevic, Oğuz, Ali Karakaya, Eduok

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Nwakaeme (dk. 22), Flavio (dk. 56), Djaniny (dk. 60) (Trabzonspor), Shengelia (dk. 88)

Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Cikalleshi, Diomende, Ahmet Çalık, Musa Çağıran (Konyaspor), Nwakaeme, Lewis Baker, Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

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