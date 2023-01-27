Trabzonspor, Hatay’a geldi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Hatay’a geldi.

Özel uçakla şehre gelen Trabzonspor kafilesini taraftarlar karşıladı. Havalimanında bekleyen bir grup takımlarına destek verdiler. Otobüse binen takıma tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara da sevgi gösterisinde bulundu.

Trabzonspor kafilesi, kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Hatayspor ile Trabzonspor yarın saat 16.00’da Hatay Stadı’nda karşılaşacak ve mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.