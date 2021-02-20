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Trabzonspor, fırtınası hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da esiyor

Trabzonspor, Avrupa’nın en iyi 10 ligi içerisinde son 10 maçlık tabloda, Süper Lig’in en çok puan toplayan takımı olurken, Avrupa’da ise 3. sırada yer aldı.

Spor 20.02.2021, 11:04
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Trabzonspor, fırtınası hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da esiyor

Trabzonspor, Avrupa’nın en iyi 10 ligi içerisinde son 10 maçlık tabloda, Süper Lig’in en çok puan toplayan takımı olurken, Avrupa’da ise 3. sırada yer aldı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig’in ardından Avrupa’da da adından söz ettiriyor. Bordo-mavililer, 10 maçlık periyotta ligde 28 puanla en fazla puan toplayan takım olurken, Avrupa’nın en iyi 10 liginde ise 3. sırada kendine yer buldu.

Karadeniz ekibi, Transfermarkt verilerine göre Avrupa’nın en iyi 10 ligi olan İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Türkiye, Rusya, Portekiz, Belçika ve Ukrayna liglerinde son 10 maçta en iyi form tutan Türk takımı oldu.

İlk sırada Manchester Ctiy yer aldı

Tabloda ilk sıraya İngiltere Premier Lig lideri Manchester City yerleşti. İngiliz ekibi, 10 maçta 10 galibiyet alarak 30 puan elde etti. 28 gol atıp kalesinde 3 gol gören Avrupa devi, 25 averaja sahip. Trabzonspor ile aynı puana sahip Sporting CP ise 28 puanla 2. sırada. Portekiz kulübü, 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, 17 gol atıp, 3 gol yedi ve 14 averaja sahip oldu. Trabzonspor, 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, bulduğu 16 gole karşılık ise ağlarında 5 gol gördü ve 11 averajla 28 puanla 3. basamakta yer aldı.

Tabloda devleri geride bıraktı

Trabzonspor’u 10 maçlık tabloda Belçika’nın FC Brügge takımı takip etti. Ardından ise Barcelona, Frankfurt, Monoco, Atletico Madrid, Bayern Münih, Fenerbahçe, Sevilla, Paris Saint Germen, Beşiktaş, Inter, Real Madrid ve Lille kulüpleri geliyor. Sıralama da Galatasaray da 21 sırada bulunuyor.

İstatistikleri tersine cevirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın gelişinden sonra küme hattından zirveye doğru tırmanışını sürdüren bordo-mavililer, istatistikleri de tersine çevirdi. Karadeniz temsilcisi, Süper Lig’in ilk 8 haftalık bölümünde elde ettiği 6 puan ile tarihinin en kötü günlerini yaşarken, 10 Kasım 2020’de göreve başlayan Avcı ile birlikte yükseliş dönemine girdi. Trabzonspor, 17 maçta 13 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17. sıradan 12 basamak yükselerek 4. sırada kendine yer buldu.

Trabzonspor 10 maçlık yenilmezlik serisi ve aldığı sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük: 2-1

Göztepe: 1-0

Antalyaspor: 1-1

Konyaspor: 3-1

Gençlerbirliği: 2-1

Beşiktaş: 2-1

Denizlispor: 1-0

Y.Malatayaspor: 2-0

Gaziantep FK: 1-0

Başakşehir: 1-0
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parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 25 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Ankara Keçiörengücü 22 37
7. Tuzlaspor 21 37
8. Altınordu 21 37
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Real Betis 24 36
7. Villarreal 23 36
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 24 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16