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Trabzonspor-Başakşehir maçının VAR’ı Zorbay Küçük
SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA BU AKŞAM OYNANACAK TRABZONSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEM'İ (VAR) ZORBAY KÜÇÜK OLDU.
Spor 17.10.2020, 11:44 17.10.2020, 21:25
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Süper Lig’in 5. haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Zorbay Küçük oldu.
Trabzonspor, Süper Lig’in 5. haftasında bu akşam Başakşehir’i ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek’in yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
Bu zorlu müsabakanın VAR’ı ise Zorbay Küçük oldu. Küçük’e, Video Yardımcı Hakem Asistan’ı (AVAR) olarak Bahattin Duran eşlik edecek.
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