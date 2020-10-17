banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti...
AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti...
Youtube'dan skandal hareket!
Youtube'dan skandal hareket!
Kasko şirketi aileyi mağdur etti
Kasko şirketi aileyi mağdur etti
Herkesin Digiturk'ü iptal etme hakkı doğdu!
Herkesin Digiturk'ü iptal etme hakkı doğdu!

Trabzonspor-Başakşehir maçının VAR’ı Zorbay Küçük

SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA BU AKŞAM OYNANACAK TRABZONSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEM'İ (VAR) ZORBAY KÜÇÜK OLDU.

Spor 17.10.2020, 11:44 17.10.2020, 21:25
3
Trabzonspor-Başakşehir maçının VAR’ı Zorbay Küçük

Süper Lig’in 5. haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Zorbay Küçük oldu.

Trabzonspor, Süper Lig’in 5. haftasında bu akşam Başakşehir’i ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek’in yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR’ı ise Zorbay Küçük oldu. Küçük’e, Video Yardımcı Hakem Asistan’ı (AVAR) olarak Bahattin Duran eşlik edecek.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 17 Ekim 2020
İmsak 05:46
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:57
Akşam 18:28
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Hatayspor 4 7
9. Göztepe 4 6
10. Konyaspor 4 6
11. Kasımpaşa 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Beşiktaş 4 4
18. Başakşehir 5 4
19. Gaziantep FK 4 3
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Altay 5 10
3. Ankara Keçiörengücü 5 10
4. Adanaspor 5 9
5. Altınordu 5 9
6. Tuzlaspor 4 8
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 4 7
10. Balıkesirspor 4 6
11. Bandırmaspor 5 5
12. Akhisar Bld.Spor 4 4
13. Bursaspor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 5 10
3. Aston Villa 3 9
4. Leicester City 4 9
5. Arsenal 5 9
6. Chelsea 5 8
7. Tottenham 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. Man City 4 7
11. Southampton 5 7
12. West Ham 4 6
13. Crystal Palace 4 6
14. Wolverhampton 4 6
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 10
2. Cádiz 6 10
3. Granada 5 10
4. Real Betis 5 9
5. Atletico Madrid 4 8
6. Real Sociedad 5 8
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 3 7
9. Sevilla 4 7
10. Getafe 4 7
11. Valencia 5 7
12. Osasuna 4 6
13. Celta de Vigo 6 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2