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Trabzonspor 4 transferi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Stefano Wilfred Denswil, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat transferini KAP'a bildirdi.

Spor 16.06.2022, 09:58 16.06.2022, 10:44
Trabzonspor 4 transferi KAP'a bildirdi!

Bordo mavililerin Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı ve Doğan Haspolatlı ile 4'er yıllık, Danimarkalı Larsen ile ise 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Trabzonspor yönetimi 3 oyuncuyu da Trabzon'a davet etti.

DENSWIL

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

LARSEN

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

#Trabzonspor
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