Trabzonspor 4 transferi KAP'a bildirdi!

Bordo mavililerin Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı ve Doğan Haspolatlı ile 4'er yıllık, Danimarkalı Larsen ile ise 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Trabzonspor yönetimi 3 oyuncuyu da Trabzon'a davet etti.

DENSWIL "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."