Trabzon’da iki futbolcunun Covid-19 testleri pozitif çıktı

Trabzonspor’da iki futbolcunun Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır” ifadelerine yer verildi.