Trabzon'da 4 gol var kazanan yok

20. dakikada Edgar le'nin hatalı geri pasında topu kapan Emre Kılınç, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

21. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

29. dakikada Hamsik'in derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

30. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Hamsik'in pasında Cornelius'un gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

33.dakikada Kerem Aktüroğlu'nun vuruşunda top Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Halil Devrişoğlu boştaki Emre Kılınç'a çıkardı. Emre'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 0-2

40. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası içine ortasında Bakasetas kafasıyla topu Cornelius'a indirdi. Cornelius'un vuruşunda ise meşin yuvarlak Muslera'nın solundan ağalarla buluştu. 1-2

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada sol çaprazda rakiplerini çalımlayarak önünü boşaltan Hamsik, Nwakaeme'yi gördü. Bu oyuncunun penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu. 2-2

71. dakikada Uğurcan'ın uzun degajında topu önüne alan Nwakaeme rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Emre İyisoy, Ceyhun Sesigüzel

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar le, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı (Trondsen dk. 37) (Denswil dk. 54), Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas (Siopis dk. 81 ?), Abdulkadir Ömür (Yusuf Sarı dk. 37), Nwakaeme, Cornelius (Koita dk. 81 ?)

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Berkan, Cicaldau (Taylan dk. 82 ?), Morutan (Babel dk. 46), Emre Kılınç (Aytaç Kara dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Mustafa Muhammed dk. 75), Halil Dervişoğlu (Oğulcan Çağlayan dk. 82 ?)

Yedekler: Fatih, Alparslan Öztürk, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Emre Kılınç (dk. 20 ve 33) (Galatasaray), Cornelius (dk. 40), Nwakaeme (dk. 62) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray), Berat Özdemir (Trabzonspor)