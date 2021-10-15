TÖSSFED Başkan Adayı Tuncay’dan açıklamalar

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkan Adayı Muhammed Abdullah Tuncay, seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Adayı Tuncay, “Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz çünkü hukuk herkes için geçerli ve burada devlet büyüklerimize istirham ediyorum isimlerini kullandırtmasınlar” dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’na başkanlık için adaylığını açıklayan Muhammed Abdullah Tuncay, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) Ankara Şubesi’nde düzenlediği basın toplantısında seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tuncay’a basın toplantısında, Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü Başkanı Fethi Ahmet Balın eşlik etti.

“Dediklerimin aksi varsa ispatlasınlar, adaylıktan çekileceğim”

Federasyonun amacından saptığını ileri süren Tuncay, “Türkiye Özel Sporcular Federasyonu değil, Türkiye Özel Başkangiller Federasyonu olmuştur. Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz çünkü hukuk herkes için geçerli ve burada devlet büyüklerimize istirham ediyorum isimlerini kullandırtmasınlar. Yine söylüyorum dediklerimin aksi varsa ispatlasınlar, adaylıktan çekileceğim. Ama eğer doğruysa onlar da başkan adayı olmasınlar. Delege seçimlerinde aile, yeğen ve dayı ilişkileri listelere yansımıştır. Bu federasyon 1990 yılında kurulup 8 yıl sonra geldiği süreç Türkiye Özel Sporcular Federasyonu değil, Türkiye Özel başkangiller federasyonu olmuştur. Yine söylüyorum dediklerimin aksi varsa ispatlasınlar, adaylıktan çekileceğim. Ama eğer doğruysa onlar da başkan adayı olmasınlar" ifadelerini kullandı.

“Açıklamalarımız bir yönetimin, bir zihniyetin yanlışı ile ilgilidir”

Federasyondaki mevcut yönetimin milli takım kurma ve milli sporcu olma kriterlerini alt üst ettiğini iddia eden Tuncay, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu milli takım kurma ve milli sporcu olma kriterlerini alt üst etmiştir. Keyfi bir şekilde hiçbir dayanağı olmadan, hiçbir teknik bilgisi olmadan judo branşında Türkiye’de kulüpler arası yarışmalar yapılmadan, Türkiye şampiyonası yapılmadan Avrupa oyunlarına judo milli takımı diye çocuklarımızı götürüp, milli yapıp 2 ülke katılmış birinci olmuşlar, üç ülke katılmış birinci olmuşlar gibi farklı şiddetlerde milli sporcu diyerek, madalya kazandık diyerek toplumda büyük bir algı yapmışlardır” ifadelerine yer verdi.