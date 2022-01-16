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Torrent: “Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor”

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kadroda ciddi eksiklerin olduğunu ama bahane bulmadan çalışacaklarını söyledi.

Spor 16.01.2022, 23:40
Torrent: “Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor”

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kadroda ciddi eksiklerin olduğunu ama bahane bulmadan çalışacaklarını söyledi.

Süper Lig’in 21. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor’a 4-2 mağlup olan Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ahmet Çalık’ın ailesine başsağlığı dileyen Torrent, Galatasaray’da neler yapabileceğinin önemli olduğunu belirterek, “Ahmet Çalık gibi önemli bir kaybımızın üzüntüsünü paylaşmak istiyorum. Hem ailesine hem de sevdiklerine buradan mesaj vermek istiyorum kalbimiz onlarla. Şu andaki teknolojisi düşündüğümüz zaman benim için tarihler o kadar önemli değil benim için Galatasaray’da neler yapabileceğim önemli. Ama bugünün teknolojisiyle bir gün içerisinde 4 maç izleyebiliyordum çalışanlarımda tabii. Diğer günlerde de bu şekilde yoğun bir çalışma içerisindeydik rakibi net bir şekilde biliyorduk oyuncular nasıl oynuyor bundan haberdardık. Kadroda eksikliklerimiz var Afrika kupasında oyuncularımız var, sakatlanan oyuncularımız var fakat biz bahane bulmayacağız daha fazla çalışacağız” dedi.

Sadece Guardiola’nın yardımcılığını değil geçmiş dönemlerde de teknik direktörlük yaptığını belirten, “Öncelikle şunu söylem lazım ki Guardiola’nın yardımcı antrenörüydüm. Ondan öncesinde de ben teknik direktör olarak çalışıyordum ondan sonrasında da aynı şekilde. 3 yıldır New York olsun Flamingo olsun buralarda da teknik direktör olarak görevlerde bulundum. Sadece bir buçuk sene yaklaşık asistan Antrenörlük görevi yapmıştım. Ben güney Amerika’dan da teklifler almıştım yalnız Galatasaray’dan teklif aldıktan sonra Galatasaray’ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu sadece Türkiye için değil Avrupa içinde ne kadar büyük olduğunu herkes biliyor. Dolasıyla benim hiç aklımda soru işareti kalmadı yani Galatasaray’da çalışmak istediğimi biliyordum” dedi.

Maç içerisinde sayısal üstünlüğü kaybettikleri için Hatayspor’un hızlı şekilde geldiğini belirten Torrent, “Bir şeyin hata olup olmadığını maç bitince öğrenebiliyorsun tabi bu bir gerçek. Onlar bütün ilk yarı boyunca 4 oyuncuya karşı 5 kişiyle mücadele yapıyorlardı. Biz antrenmanlarda bu sabahta konuşmuştuk bunu. Bizim orada amacımız, onlar 5 kişiyle hücum yapılıyorlar, Biz 4 kişi ile savunuyoruz bunu değiştirelim 5 kişi ile savunalımdı. Ama aslında 5 kişilik savunma kısmında 3 savunma kaldı böyle bir şeyi deneyince ikiye iki kalma durumu oldu. Bu sayısal üstünlüğü kaybettiğimiz için bu seferde rakip hızlı bir şekilde geldi. Ama Galatasaray oyuncuları kaliteli biz amaçladığımız formasyonun dışına çıkmış olduk bu durumda 3-4-3 hatta 3-2-5 gibi formasyonlarla kaldık onlar içinde kolaylaştırmış oldu bu işleri” dedi.

4 gol yemenin can sıkıcı olduğunu belirten Torrent, “Ama 3-2 kaybediyorken bile bir oyuncu eksikken bile 88-90 dakikalarda ama net hatırlamıyorum kornerden gelen bir gol yedik. Bizim aslında fikrimiz oradan kontra ataktı. Tabii ki oyuncularımızla daha iyi çalışmamız gerekiyor oyuncularımız aslında iyi oyuncular kendi düşündüklerinden daha iyi. olan oyuncular. Bazı önemli sakatlıklarımız var takımda bunlar bahane değiller ne varsa elimizde onunla oynamamız gerekiyor kendimizi geliştirmemiş gerekiyor yazın transfer periyodu olacak ben kendi başıma karar veren bir teknik direktör değilim. Ben kulübün bir çalışanıyım burada ve kulüp ile birlikte karar alacağım transferle ilgili” dedi.

Torrent, Fatih Terim’in sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da saygı hak ettiğini belirterek “Fatih Terim, Türkiye’de bir efsane. Sadece burada değil, Avrupa’da da çok saygı hak eden bir insan. Futbol dünyasındaki en önemli şeyler kulüplerdir. Oyuncuların oynama süreçleri vardır, antrenörlerin kulüplerde geçirdiği süreler vardır fakat kulüpler kalıcıdırlar. Burada, kendimi Fatih Terim’le karşılaştırma gibi bir durumda bulmuyorum. Bu bir hata olur. Burada çok çalışmak, Galatasaray’la başarılı bir süreç elde etmek istiyorum. Antrenörler olarak kendi kendimize baskı yapıyoruz çünkü kazanma isteğimiz var. Bizim önümüzde çalışmamız gereken çok şey var. Belli yıllarda istediğimiz sonuçları elde edemeyebiliriz.

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