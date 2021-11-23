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Toprak Razgatlıoğlu: “Dünya şampiyonu olursak babama armağan etmek istiyordum”

2021 Dünya Superbike Şampiyonası’nı zirvede tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Toprak Razgatlıoğlu, “Şampiyon olursak babama armağan etmek istiyordum. Benimle senelerdir çok uğraştı. Benden çok o inandı şampiyon olacağıma. Kendisi bunu yaşayamadı, göremedi” dedi. Kenan Sofuoğlu ise Toprak’ın en az 10 yıl daha Türkiye’yi başarıyla temsil edeceğini söyledi.

Spor 23.11.2021, 12:40 23.11.2021, 12:54
Toprak Razgatlıoğlu: “Dünya şampiyonu olursak babama armağan etmek istiyordum”

2021 Dünya Superbike Şampiyonası’nı zirvede tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Toprak Razgatlıoğlu, “Şampiyon olursak babama armağan etmek istiyordum. Benimle senelerdir çok uğraştı. Benden çok o inandı şampiyon olacağıma. Kendisi bunu yaşayamadı, göremedi” dedi. Kenan Sofuoğlu ise Toprak’ın en az 10 yıl daha Türkiye’yi başarıyla temsil edeceğini söyledi.

Endonezya’da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası’nda 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu içi İstanbul Beşiktaş’ta bulunan bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya şampiyon sporcunun yanı sıra milli motosikletçi ve Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Yamaha Motor Avrupa Asfalt Yarışları Müdürü Andrea Dosoli ve çok sayıda davetli katıldı.

Kenan Sofuoğlu: “Toprak’ın tarih yazmasını istiyordum”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kenan Sofuoğlu, Toprak’ın başarısının Türkiye’de duyulmasının ve takdir görmesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti. Sofuoğlu, “Benim kariyerimde 5 dünya şampiyonluğu yaşadığım dönemde hep Red Bull ile beraberdim. 2009’da Red Bull ile bir adım attık. Artık genç sporcuları bu ülkeden çıkartmamız gerekiyor. Çok da talep vardı. Sakarya’da bir eleme yaptık. ‘Türkiye’de bu işe gönül vermiş aileler, çocuklarını getirsin’ dedik. Özellikle davet ettiğimiz sporcular vardı. Toprak da bunlardan biriydi. Orada Red Bull sporcusu olarak seçtik Toprak’ı. Uzun yıllar emek verdi. Türkiye’de çok bilinmedi ama Toprak’ın çok destekçisi vardı. Daha sonra herkesin beni eleştirdiği bir karar verdik. Türkiye bu şampiyonluklara doydu. ‘Türkiye’nin eksiği olan Superbike şampiyonluğu için ben seni yetiştireceğim’ dedim. Ben Toprak’ın tarih yazmasını istiyordum. 2018 yılında ilk defa dünya şampiyonasında start aldı. ‘Geleceğin Türk dünya şampiyonu’ demiştim. Şimdi şampiyon olarak tarih yazdı. Çok şükür Endonezya’da başarıya ulaştık. Dünya’da çok sevilen bir sporcu haline geldi. Toprak’ı Endonezya veya İtalya’da tanıdıkları kadar Türkiye’de Toprak’ı tanımıyorlar. Her şeyin en iyisini hak ediyor. Çok saygılı bir sporcu. Önümüzde uzun yıllar var. 10 yıl Türkiye’yi temsil edecek bir sporcu” ifadelerini kullandı.

Toprak Razgatlıoğlu: “Kolay bir sezon olmadı”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilatı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’na teşekkür eden Toprak Razgatlıoğlu da, “2012’de Kenan Sofuoğlu Red Bull kanatlarının altında seçmeler yapılmıştı. Oradan sonra Rookies Cup’a hak kazandım ve gittim iki sene elimden geldiğince en iyi pozisyonlarda bitirmeye çalıştım. Çok iyi bir sezon geçmedi. Daha sonra Kenan ağabey Avrupa şampiyonasının son yarışına katılmamı sağladı. Orada birinci oldum. 2015’te Kenan ağabeyle yarışlara gitmeye başladık. Birbirimizi daha iyi tanıdık. Kendisi dünya, ben de Avrupa şampiyonu olmuştum. Benim hayalim 600 cc‘de onunla takım arkadaşı olmaktı. Benim de hayalim farklıydı o zamanlar. Ama şimdi onu daha iyi anlıyorum. Onun benimle ilgili çizdiği yol, şu an çizdiğim konum çok farklı. Verdiği emeklerin karşılığını veriyorum ona. Kolay bir sezon olmadı. İnme çıkmalar oldu ama sonunda dünya şampiyonu olduk ve hayallerimize kavuştuk. Sezonun ortalarında tek bir şeyi hala ettim. Eğer dünya şampiyonu olursak babama armağan etmek istiyordum. Benimle senelerdir çok uğraştı. Benden daha çok kendisi inandı şampiyon olacağıma. Kendisi bunu yaşayamadı, göremedi” cümlelerine yer verdi.

“İyi ki varsınız”

Gördüğü desteğin kendilerine mutluluk ve enerji verdiğini de dile getiren Toprak, “Red Bull ailesine de çok teşekkür ediyorum. 2014’ten beri beraberiz. İyi ve kötü günlerimde hep beraber olduk. İyi ki varsınız. İnsan ister istemez attığı fotoğraflarda yorumlara bakıyor. Sizlerin yorumları bizleri daha çok mutlu ediyor, enerji veriyor. Tekrar iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Andrea Dosoli: “Toprak’a nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum”

Yamaha olarak çok iyi bir sezon geçirdiklerinin altını çizen Andrea Dosoli, “Benim için bugün burada olmak büyük bir zevk. Burada başardıklarımızın harika olduğu anlamına geliyor. Yamaha için çok anlamlı bir başarı. Harika bir sezon geçirdik, en iyi sezonumuz diyebiliriz. Yamaha bu yıl bir yığın şampiyonlukla çok başarılıydı. Ama özellikle Superbike’ta çok başarılı oldu. Superbike’taki tüm unvanları aldık. Superbike’ta daha önce bu yılki kadar iyi bir başarı yakalamadık. Ben şu ana kadar böyle bir rekabet görmedim. Bu çok özel bir şeydi. Toprak bunu başardığı için bu başarı daha da önemli. Yamaha 3 unvanı alabildi, Toprak hiçbir hata yapmadı. Puan almadığı zamanlar bu onun suçu değildi, ya bizim ya da başkalarının suçuydu. İnanılmaz bir zevkti onu izlemek son 2 sezonda. Bu hikaye 2.5 yıl önce başlamıştı. Kenan Sofuoğlu da çok önemli bir rol üstlendi. Birkaç kez bir araya geldik. Birkaç yıldan beri de Toprak’ı takip ediyorduk. Superbike’ta kendisi iyi sonuçlar elde etmeye başlamıştı. Ancak beni en çok etkileyen, kendisiyle yaptığımız toplantıda; ‘Ben, Yamaha’ya katılmak istiyorum. Çünkü ben Yamaha için dünya şampiyonu olmak istiyorum’ dedi. Bu kelimeler her zaman aklımda kalacak. Yüzde 100 emindim ki Toprak bizim için doğru sürücüydü. Böylesine kıran kırana rekabet olduğu bir sezonda bunu kazanması daha da anlamlı oldu. Toprak’a nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, kelime bulamıyorum. Kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.

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