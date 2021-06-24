Timur Kosovalı, Sivas Belediyespor’a transfer oldu

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Bayrampaşa forması giyen golcü oyuncu Timur Kosovalı’yı kadrosuna dahil etti.

Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesinde transferlerine devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, daha önce birçok kulüpte oynamış ve önemli başarılara imza atmış olan, 3. Lig ekiplerinden Bayrampaşa formasını giyen Timur Kosovalı ile sözleşme imzaladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Taner Karabal, Asbaşkan Fatih Arkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Turan Arslan katıldı. Timur Kosovalı 2021-2022 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşmeye imza attı.