THY Euroleague’de Türk derbisi: Fenerbahçe - Anadolu Efes

THY Euroleague’in 26. haftasında Fenerbahçe Beko yarın sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague’in 26. haftası Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe, evinde Anadolu Efes yarın saat 20.45’te karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 25 haftada sarı-lacivertliler 15 galibiyet, 10 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan lacivert-beyazlılar ise 14 galibiyet, 10 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

Euroleague’de 16. randevu

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Euroleague’de bugüne kadar 15 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 defa aparkeden galip ayrılırken, 4 kez de lacivert-beyazlılar rakibini mağlup etti.

İki takım bu sezon Euroleague’de ve Basketbol Süper Ligi’nde 1’er kez karşılaştı. Avrupa’daki maçı Fenerbahçe 80-71, ligdeki müsabakayı ise Anadolu Efes 85-72’lik skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe, Euroleague’de son olarak deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’a yenildi. Sarı-lacivertliler bu maçın ardından oynadığı 10 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Anadolu Efes’in Euroleague’de 3 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Fenerbahçe 79.0 sayı, 30.4 ribaund ve 19.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Anadolu Efes ise 79.8 sayı, 31.6 ribaund ve 17.5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Fener’de Nando de Colo 14.4 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Efes’te de Vasilije Micic 15.1 sayı ortalamasıyla oynayarak katkıda bulunuyor.

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Miguel Angel Perez, Olegs Latisevs ve Anne Panther üçlüsü yönetecek.