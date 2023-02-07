TGF: "Kahramanmaraş’ta şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8’e ulaşmıştır"

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Kahramanmaraş’taki depremde enkaz altında kalan Kahramanmaraş Belediyesi sporcularını kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayısının da 8’e yükseldiği açıkladı.

Türkiye Güreş Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8’e ulaşmıştır" denildi.