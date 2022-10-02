TFF 3.Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: 1 - Eynesil Belediyespor: 2

TFF 3.Lig 2. Grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. sahasında konuk ettiği Eynesil Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:

24.dakikada karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını konuk ekip yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta orta alandan gelen uzun topu Emirhan Koca kafayla aşırttı. Defansın ofsayt gerekçesiyle duraksadığı anda Hakan Akman kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase vuruşunu kaleci Gürkan Hervenik ayaklarıyla uzaklaştırdı.

45.dakikada ev sahibi Gümüşhanespor’un hızlı gelişen atağında Mikail Albayrak’ın pasında bir anda defansın arkasına sarkan Berat Kartal, ceza sahası üzerinden istediği sertlikte vuramayınca kaleci Mert Danışmaz yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

64.dakikada eşitliği bozan gol konuk ekipten geldi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topu iyi takip eden ve penaltı noktasında iyi yükselen Emre Kars, harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

70.dakikada sağ kanattan organize gelişen Gümüşhanespor atağında Nebi Tiryakioğlu’nun ara pasında defansın arkasına sarkan İbrahim Koca çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşu yandan auta gitti.

78.dakikada konuk ekip aradaki farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Selahattin Enes Kılıç’ın kale sahasına çevirdiği topta defansın geç kalmasını iyi değerlendiren Berkay Doğanay bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-2

83.dakikada ev sahibi Gümüşhanespor aradaki farkı bire indirdi. Defanstan uzun atılan topta konuk ekip savunmasının yaptığı hatayla takipçiliğinin meyvesini alan Nebi Tiryakioğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Serkan Pınar xx, Umut İncili xx, Ömer Akman xx

Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: Gürkan Hervenik xx, Mahmuthan Samet Acar xx, Furkan Temir xx, Murat Kara xx (Nebir Tiryakioğlu dk.59 xx), Tayfun Tatlı xx (Fırat Can Aslan dk.80 ?), Abdurrahman İlkyaz xx (İzlem Anıl Balakkız dk.86 ?), Mikail Albayrak xx (Hakan Yakup Jacoues Horzum dk.59 xx), Kaan Öztürk xx, Berat Kartal xx, (İbrahim Koca dk.59 xx), Sancar Yıldırım xx, Sefa Akın Başıbüyük xx

Yedekler: Mücahit Atalay, Emre Yıldırım

Teknik Direktör: Halim Karaköse

Eynesil Belediyespor: Mert Danışmaz xx, Bedirhan Batukan Ay xx, Erhan Şengül xx, Emirhan Koca xx (Doğukan Delimehmet dk.75 xx), Hakan Akman xx (Orhan Dilli dk.62 xx), Özcan Delibaş xx(Berkay Doğanay dk.75 xx), Metin Esmer xx, Kadir Samet Eser xx (Cengizhan Koç dk.75 xx), Selahattin Enes Kılıç xx, Emre Kars xx (Furkan Yılgın dk.79 xx), Bekir Mustafa Meral xx

Yedekler: Akın Demirtaş, Gürkan Arslan

Teknik Direktör: Levent Kantarcı

Goller: Nebi Tiryakioğlu (dk.83) (Gümüşhanespor), Emre Kars (dk.64), Berkay Doğanay (dk.78) (Eynesil Belediyespor)

Sarı Kartlar: Murat Kara, Furkan Temir (Gümüşhanespor) Selahattin Enes Kılıç, Özcan Delibaş, Orhan Dilli, Emre Kars (Eynesil Belediyespor)