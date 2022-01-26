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- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Mektupta Rusların taleplerine yanıtlarımız ve onlardan beklentilerimiz var. Nasıl yanıt vereceği Rusya’ya kalmış." dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya’nın endişelerini dinlemeye ve diplomasiyle çözmeye hazırız. NATO yazılı güvenlik tekliflerini Rusya’ya iletti" dedi.
TFF 3. Lig 2. Grup’ta 22. hafta maçları ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 3. Lig 2. Grup’ta 22. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.
Spor 26.01.2022, 21:13
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 3. Lig 2. Grup’ta 22. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.
TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkemizde devam eden olumsuz hava koşulları, elverişsiz saha şartları ve ulaşımda yaşanması muhtemel aksamalarla birlikte hafta içi 2 Şubat’ta oynanacak 23. hafta maçları da dikkate alınarak, TFF 3. Lig 2. Grup’ta 29 Ocak Cumartesi günü yapılacak 22. hafta müsabakalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi. TFF 3. Lig 2. Grup 22. hafta maçlarının oynanacağı tarih ayrıca ilan edilecek" denildi.