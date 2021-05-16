banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İsrail siber saldırı altında!
İsrail siber saldırı altında!
Pandamide 40 bin seyirciyle maç!
Pandamide 40 bin seyirciyle maç!
İstanbul'da metro seferlerine ''normalleşme'' düzenlemesi
İstanbul'da metro seferlerine ''normalleşme'' düzenlemesi
Ganj nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı
Ganj nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final: Sakaryaspor: 2 - Vanspor FK: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek final rövanş maçında Sakaryaspor, Vanspor’u sahasında 2-0 mağlup etti. Galibiyet sonrasında Sakaryaspor, 2. Lig Kırmızı Grup’ta Yarı Finale yükseldi.

Spor 16.05.2021, 22:19
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final: Sakaryaspor: 2 - Vanspor FK: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek final rövanş maçında Sakaryaspor, Vanspor’u sahasında 2-0 mağlup etti. Galibiyet sonrasında Sakaryaspor, 2. Lig Kırmızı Grup’ta Yarı Finale yükseldi.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler. Erkan Özdamar xx, Anıl Usta xx, Hakan Karabalcık xx, Furkan Aksuoğlu xx

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Caner Koca xx (Hasan Bilal dk. 86 x), Berk İsmail Ünsal xxx (Abdulaziz Solmaz dk. 72 xx), Muhammet Reis xx (Oğuzhan Kayar dk. 84 ?), Ali Özgün xxx (Mehmet Boztepe dk. 84 ?), Hakan Aslantaş xx, Azad Filiz xxx, Burak Öksüz x, Çağrı Ortakaya xx (Nuri Fatih Aydın dk. 86 ?), Ümit Yasin Arslan xx

Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xx, Şiyar Kepir x, Utku Şen xx, Üzeyir Ergün xx (Abdulkadir Özdemir dk. 36 xx), Oktay Aydın x, Ali Say x (Burhan Arman dk. 76 x), Emre Özkan x, Barış Gök xx, Muhammet Mahmut Emir xx (Ömer Yıldız dk. 62 x), Yakup Demir xx, Sedat Komi x

Goller: Berk İsmail Ünsal (dk. 34), Ali Özgün (dk. 83) (Sakaryaspor)

Kırmızı Kart. Emre Özkan (dk. 81) (Vanspor FK)

Sarı Kartlar: Üzeyir Ergün, Utku Şen, Oktay Aydın (Vanspor FK), Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor)
Yorumlar (0)
16°
açık