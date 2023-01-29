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TFF 2. Lig: Çorum FK: 4 - Nazilli Belediyespor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 22. haftasında Çorum FK sahasında karşılaştığı Nazilli Belediyespor 4-2 mağlup etti.

Spor 29.01.2023, 16:46
TFF 2. Lig: Çorum FK: 4 - Nazilli Belediyespor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 22. haftasında Çorum FK sahasında karşılaştığı Nazilli Belediyespor 4-2 mağlup etti.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Yalçın Taşkın Furat xx, Burak Celep xx, Akın Karabacak xx

Çorum FK: Ali xx, Salih Zafer xx, Suat xxx (Gülsüm dk. 77 x), Selim xx (Timur dk. 61 x), Murat xxx (Ferhat dk. 77 x), Serkan xx, Hurşit xx (Atakan dk. 67 x), Fatih Selimhan xx, Erkan xx, Atakan xx, Sinan xxx

Nazilli Belediyespor: Zekeriya x, Furkan x, Mert x, Şükrü x, Nurettin xxx, Emre x, Bilal x, Hakkı Can x, Doğukan x (Berkay dk. 66 x), Bertuğ x (Erdem dk. 56 x), Anıl x (Hüseyin dk. 87 ?)

Goller: Sinan (dk. 32 pen.) Murat (dk. 34) Suat (dk. 40 ve 63) (Çorum FK), Nurettin (dk. 40 ve 71) (Nazilli Belediyespor)

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