TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 - GZT Giresunspor: 2

TFF 1. Lig’in son haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Giresunspor, Adana Demirspor’un ardından Süper Lig’e yükselen ikinci takım oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde kale önünde Eren Tozlu’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

7. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında Eren’in pasıyla buluşan Nalepa’nın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

14. dakikada Diarra’nın Segbefia’ya ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Atilla Karaoğlan penaltı olarak değerlendirdi.

15. dakikada Segbefia’nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Onurcan’ın solundan filelerle buluştu. 1-1

20. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde kale önünde Sergen arka direğe indirdi. Arka direkte topla buluşan Balde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Baran Eraslan xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Tuzlaspor: Angeler xx, Muhammed Gönülaçar xx (Mahmut Bulut dk. 46 x), Arif Morkaya xx, Yasin Güreler xx, Ferhat Öztorun xx, Segbefia xxx (Ufuk Kadıoğlu dk. 46 x), Muhammed Sarıkaya xx, Pucko xx (Bahattin Demircan dk. 75 x), Berk Can Sevgi xx, Cajic xx, Özgür Can Özcan xx

Yedekler: Kerem Şahin, Umutcan Kanber, Fatih Safran

Teknik Direktör: Alpaslan Uysal

GZT Giresunspor: Onurcan Piri xx, Hayrullah Bilazer xx, Sergen Piçinciol xx, Diarra xx (Sadi Karaduman dk. 62 x), Hüsamettin Tut xx, Mehmet Taş xx, Erol Can Akdağ xx, Uzodimma xx (Milinkovic dk. 89 ?), Nalepa xxx (Caner Hüseyin Bağ dk. 78 x), Eren Tozlu xxx (Kerem Kalafat dk. 89 ?), Balde xxx

Yedekler: Tolgahan Acar, Arda Kılıç, İshak Doğan, Alperen Aydın, Muhammed Ertürk, Yasin Ozan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Eren Tozlu (dk. 5), Balde (dk. 20) (Gzt Giresunspor), Segbefia (dk. 15 pen.) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Diarra (GZT Giresunspor), Arif Morkaya (Tuzlaspor)