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TFF 1. Lig play-off maçlarının programı belli oldu

TFF 1. Lig play-off yarı final maç programı belli oldu. İlk maçlar 16 ve 17 Mayıs’ta oyanacak.

Spor 10.05.2021, 13:25
TFF 1. Lig play-off maçlarının programı belli oldu

TFF 1. Lig play-off yarı final maç programı belli oldu. İlk maçlar 16 ve 17 Mayıs’ta oyanacak.

TFF 1. Lig’den, Süper Lig’e çıkacak son takımın belli olacağı play-off maçlarının programı açıklandı. Play-off’ta ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs’ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs’ta oynanacak.

Play-off yarı final müsabakalarının programı şöyle:

16 Mayıs Pazar

20.00 Altay - İstanbulspor

17 Mayıs Pazartesi

20.00 Altınordu - Samsunspor

21 Mayıs Cuma

18.00 İstanbulspor - Altay

21.00 Samsunspor - Altınrodu
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