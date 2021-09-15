TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Manisa FK: 0
TFF 1. Lig’in 5. haftasında Menemenspor, sahasında Manisa FK’yı 2-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig’in 5. haftasında Menemenspor, sahasında Manisa FK’yı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
15. dakikada orta alandan yüklenen Manisa FK’de, Orgill’in pasıyla ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Anıl Koç, topu soluna çekip şutunu attı, kaleci Batuhan Şen topa ayaklarıyla müdahale ederek golü önledi.
22. dakikada sol kanattan yüklenen Menemenspor’da, Rasheed’in pasıyla ceza sahasına giren Mete Çelik, sol çaprazdan şutunu attı ancak kaleci Birkan Tetik topu kornere çeldi.
35. dakikada orta alandan atak yapan Manisa FK’de, Anıl Koç’un soldan yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Sadi Karaduman kafa vuruşuyla topu kale önüne çevirdi, Orgill topa dokunsa da meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
38. dakikada orta alandan atağa çıkan Menemenspor’da, Emre Özer’in uzun pasında topla buluşan Pote, topla birlikte ceza sahasına girdi, sol çaprazdan kaleyi yoklayan Pote’nin şutunda kaleci Birkan Tetik topu kurtardı.
51. dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Rasheed, ceza sahası sağ çaprazında bulunan Ahmet Sagat’ı gördü. Topla buluşan Ahmet Sagat, ceza sahası çizgisinin önünden topu soluna çekip sol ayağıyla attığı şutta topu ağlarla buluşturdu. 1-0
70. dakikada sol kanattan atak yapan Menemenspor’da Ahmet Sagat’ın pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Rasheed, plase vuruşla topu kalenin sağından filelere gönderdi. 2-0
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Cihan Aydın xx, Deniz Turgut xx, Cem Özbay xx
Menemenspor: Batuhan Şen xx, Sinan Akgöl xx, Mete Demir xx, Kerem Paykoç xx, Mete Çelik xx, Cem Çelik xx (Ahmet Aslan dk. 76 x), Ba xx, Emre Özer xx (Enes Sağlık dk. 76 x), Pote x (Sabbah dk. 65 x), Rasheed xxx (Abdullah Aydın dk. 90+2 ?), Ahmet Sagat xxx (Toni dk. 90+2 ?)
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Batuhan Adıgüzel, Ömer Şahbaş, Berkan Aydeniz, Berkan Çakır
Teknik Sorumlu: Cenk Laleci
Manisa FK: Birkan Tetik x, Mehmet Yılmaz x (Taha Şahin dk. 90+2 ?), Sadi Karaduman x, Ahmet Kesim x, Erhan Kara x (Sousa dk. 46 x), Kubilay Aktaş xx, Kouter xx, Hakan Barış x (Okan Eken dk. 84 ?), Sertaç Çam x, Anıl Koç xx (Tabekou dk. 58 x), Orgill x (Diallo dk. 46 x)
Yedekler: Samet Karabatak, Özgür Çek, Bedirhan Altunbaş, Efe Altunkara, Mehmet Çelik
Teknik Sorumlu: Mehmet Mesut Tüfenkoğlu
Goller: Ahmet Sagat (dk. 51), Rasheed (dk. 70) (Menemenspor)
Sarı Kartlar: Mazlum Demir, Sinan Akgöl (Menemenspor), Sadi Karaduman (Manisa FK)