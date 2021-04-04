TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - Ümraniyespor: 1

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Menemenspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar

7. dakikada Traore’nin pasıyla sağ kanattan ceza sahası içine giren İsmail Haktan, sert bir vuruşla topu kaleye gönderdi ancak top yan ağlarda kaldı.

27. dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Tayfun’un ceza sahası içine yaptığı ortada arka tarafta topla buluşan Omar, vole vuruşu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

34. dakikada sağ kanattan atak yapan Menemenspor’da Alhassan’ın kale önüne çevirdiği topa dokunan Ba’nın pozisyonunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

55. dakikada sol kanattan atağa çıkan Ümraniyespor’da Mustafa Murat’ın ceza sahası içine yaptığı ortada kale önünde topa dokunan Gomis’in pozisyonunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı.

66. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Gomis, topu penaltı noktası üzerine çevirdi, meşin yuvarlağı önünde bulan Yusuf Gültekin, yerden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

75. dakikada gelişen Menemenspor atağında sağdan Omar’ın yaptığı ortada ceza sahası içinde meydana gelen karambolde ters bir vuruş yapan Wade topu kendi filelerine gönderdi. 1-1

80. dakikada orta alanda gelişen mücadelede Okan Derici, Menemensporlu Furkan Bayır’ın bileğine bastı. Hakem Alper Çetin, Okan Derici’yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Alper Çetin xx, Mehmet Şaban Yılmaz xx, Nuretin Dinçer Demir xx

Menemenspor: Batuhan Ahmet xx, Rıdvan Koçak xx, Furkan Bayırxx, Domgjoni xx, Emir Han xx, Ba xx (Bekir Can dk. 81 ?), Alhassan xx, Traore x (Zenke dk. 63 x), Omar xx, Tayfun Aydoğan xx, İsmail Haktan xx (Mehmet Aytemiz dk. 81 ?)

Yedekler: Emre Selen, Yusuf Talum, Emre Adıgüzel, Murat Yılmaz, Ömer Şahbaz, Berkay Samancı, Abdülkadir Öksüz

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Ümraniyespor: Burak Öğür xx (Ahmet Türkaslan dk. 36 xx), Mustafa Murat xx, Wade x, Glumac xx, Gökhan Süzen xx, Kartal Kaya xx (Batuhan Artaslan dk. 89 ?), Serkan Göksu x, Yusuf Gültekin xxx (Kehinde dk. 78 x), Muammer Deniz x (Gomis dk. 46 x), Atakan Üner xx (Okan Derici dk. 78 x), Mayi x

Yedekler: Alim Öztürk, Yunus Mertoğlu, Zivkovic, Hamza Hacıoğlu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Yusuf Gültekin (dk. 66) (Ümraniyespor), Wade (dk. 75 k.k.) (Menemenspor)

Kırmızı Kart: Okan Derici (dk. 80) (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: Rıdvan Koçak, Alhassan (Menemenspor), Gomis (Ümraniyespor)