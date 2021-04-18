TFF 1. Lig: İstanbulspor: 4 - EG Menemenspor: 0

TFF 1. Lig’in 31. haftasında İstanbulspor, EG Menemenspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

26. dakikada sol kanatta topla buluşan Ali Yaşar, rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi ve kale sahası içine ortaladı. Bu noktada Menemen savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

29. dakikada Abazaj’ın sağdan yaptığı yerden ortada savunmanın ıska geçtiği top Ali Yaşar’da kaldı. Bu futbolcunun şutunda defanstan seken topa Onur gelişine vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-0

36. dakikada Menemenspor soldan korner kazandı. Topun başına geçen Tayfun direkt kaleye gönderdi ancak kaleci Alperen son anda topu kornere çelmeye başardı.

46. dakikada Eslem’in pasında savunmanın ıska geçtiği top Abazaj’da kaldı. Rakibinin sağından atıp solundan geçen bu futbolcu ceza çizgisinden vurdu ancak kaleci Batuhan gole izin vermedi.

52. dakikada sol kanatta topla buluşan Levent, Ali Yaşar’la verkaç yapıp son çizgiye indi ve ceza sahası içine ortaladı. Kale önünde boş pozisyondaki Mirkan müsait pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

77. dakikada Omar’ın kaptırdığı top Eslem’in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında savunmanın arkasına sarkan İbrahim, ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruş yaparak farkı 3’e yükseltti. 3-0

80. dakikada sağ kanatta topla buluşan İbrahim rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada müsait pozisyondaki Eslem, kafayla topu ağlara gönderdi. 4-0

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Ali Can Alp xx, Abdullah Uğur Sarı xx

İstanbulspor: Alperen xxx, Wellington xxx, Mehmet Yeşil xxx, Etoga xxx, Ali Yaşar xxx, Melih Kabasakal xxx, Eduard Rroca xxx (Levent dk. 46 xxx), Onur Ergün xxx (Egehan dk. 85 ?), Abazaj xxx (Ethemi dk. 79 xx), Mert Uygar Zeybek xx (Eslem dk. 46 xxx), Mirkan Aydın xxx (İbrahim dk. 61 xxx)

Yedekler: Ljubic, Mehmet Uslu, Berkay Görmez, Koray, Emir

Teknik Sorumlu: Saffet Akbaş

EG Menemenspor: Batuhan Şen x, Rıdvan Koçak x (Yusuf dk. 85 ?), Ömer Şahbaş x, Furkan Bayır x, Emir Han Topçu x, Alhassan x (Traore dk. 70 x), Mahamadou Ba x, Omar x, Tayfun Aydoğan x (Batuhan Adıgüzel dk. 77 x), İsmail Haktan Odabaşı xx (Anaane dk. 70 x), Rasheed Akanbi x (Murat dk. 85 ?)

Yedekler: Fatih Demirlek, Bekir Can, Abdulkadir, Cem Çelik, Berkay Samancı

Teknik Direktör: Ümit Karan

Goller: Onur (dk. 29), Mirkan (dk. 52), İbrahim (dk. 77), Eslem (dk. 80) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Rıdvan Koçak, Alhassan (Menemenspor), Eslem (İstanbulspor)