banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan ''Gri liste'' tepkisi
Kılıçdaroğlu'ndan ''Gri liste'' tepkisi
Twitter'dan Whatsapp'a rakip proje!
Twitter'dan Whatsapp'a rakip proje!
Benzin 11 TL'ye çıkabilir!
Benzin 11 TL'ye çıkabilir!
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Eyüpspor, sahasında Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.

Spor 22.10.2021, 22:08
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Eyüpspor, sahasında Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada sol kanatta topla birlikte hareketlenen ve önündeki boşluğu değerlendirerek ceza sahasına giren Celil’in yerden içeriye verdiği pasta Ahmethan’ın altıpas önünden yaptığı vuruş üstten auta gitti.

48. dakikada Stancu’nun ceza sahası içinden yay gerisine aktardığı pasta Gökcan’ın bekletmeden çektiği sert şut kaleci Karacic’den oyun alanına döndü.

88. dakikada Mikail’in sağ kanattan son çizgiye inip ceza sahasına yaptığı ortada Pa Dibba’nın gelişine vuruşuna Stancu, kale ağzı sağ çaprazında dokunarak topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Eyüp

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Deniz Turgut xx, Ali Can Alp xx

Eyüpspor: Çağlar xx, Uğur xx (Mikail dk. 73 x), Mezague xx, Kemal xx, Bülent xx, Bekir ? (Enes dk. 15 x), Timur xx, Cenk Ahmet xx (Mete dk. 81 ?), Gökcan xx (Tahadk. 73 x), Pa Dibba xx, Stancu xx

Yedekler: Emrullah, Yalçın, Kozulj, Enes Ersoy, Caner, Erencan

Teknik Direktör: Zafer Turan

Adanaspor: Karacic xx, Donkor xx, Evren xx, Roche xx (Tetteh dk. 90 ?), Celil xx, Bruns xx (Bennasser dk. 74 x), Ahmethan xx (Cem dk. 46 x), Uğurcan xx (Harun dk. 90 ?), İsmail xx, Fıratcan xx (Samed Ali dk. 59 x), Ozegovic xx

Yedekler: Enes Soylu, Ömer, Orkan, Muhammed, İbrahim

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gol: Stancu (dk. 88) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: İsmail, Celil (Adanaspor), Timur, Enes, Cenk Ahmet, Çağlar (Eyüpspor)

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2