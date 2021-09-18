TFF 1. Lig: Eyüpspor: 0 - BB Erzurumspor: 1
TFF 1. Lig’in 6. haftasında Eyüpspor, sahasında BB Eruzumspor’a 1-0 mağlup oldu.
TFF 1. Lig’in 6. haftasında Eyüpspor, sahasında BB Eruzumspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
35. dakikada sol kanattan topla birlikte ilerleyen Novikovas’ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutu kaleci Emrullah direk dibinden kornere çeldi.
47. dakikada yarı sahadan atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Emircan’ın ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda hafif sağ çaprazdan yaptığı aşırtma vuruş auta gitti.
50. dakikada Bekir Yılmaz’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Taşkın’ın yaptığı kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.
81. dakikada sağ taraftan ceza sahasına girip son çizgiye kadar inen Estrela’nın ön direğe verdiği pasta Olta’nın zor pozisyondaki vuruşu yan ağlarda kaldı.
90+2. dakikada Yalçın’ın, Gökhan Alsan’a ceza sahasında yaptığı faul sonrası hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Novikovas, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
Stat: Eyüp
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Burak Cansız xx, Anıl Usta xx
Eyüpspor: Emrullah xx, Cenk Ahmet xx (Mikail dk. 72 x), Mezague xx, Kemal xx (Enes Ersoy Ö. dk. 84 ?), Bülent xx, Bekir xx, Taşkın xx (Gökcan dk. 59 x), Umut xx (Pa Dibba dk. 59 x), Muhammed xx, Caner xx, Stancu xx (Mete dk. 83 ?)
Yedekler: Çağlar, Yalçın, Enes Keskin, Erencan, Taha
Teknik Direktör: Zafer Turan
BB Erzurumspor: Szumski xx, Orhan xx (Özgür dk. 89 ?), Gökhan xx, Mustafa xx (Mücahit dk. 46 x), Ufuk xx, Novikovas xx, Estrela xx, Hasek xx, Emircan xx (Gökhan Alsan dk. 60 x), Shala xx (Rosheuvel dk. 59 x), Eren xx (Oltan dk. 46 x)
Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Fırat, Olanare
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Gol: Novikovas (dk. 90+3 pen.) (BB Erzurumspor)
Kırmızı kart: Zafer Turan (Maç bitimi) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Estrela, Hasek, Gökhan (BB Erzurumspor), Bekir, Cenk Ahmet, Umut (Eyüpspor)