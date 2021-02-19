TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Ümraniyespor: 1
TFF 1. Lig’in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu.
TFF 1. Lig’in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Aktepe
Hakemler: Hakan Ceylan x, Hüsnü Emre Çelimli x, Özcan Sultanoğlu x
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx (Melik Derin dk. 89 ?), Mert Kula xx, Fatih Solmaz x (Mehmet Dingil dk. 46 x), Soner Gönül xx, Süleyman Olgun x (İlir Mustafa dk. 13 xx), Uğur Utlu xx, Issah xx (Hamidovic dk. 46 x), Cem Ekinci xx (Kone dk. 84 ?), Barış Alper Yılmaz xx, Eze xx
Yedekler: Birkan Tetik, Haşim Sarman, Burak Aydın, Bilal, İrfan Akgün
Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Kartal Kayra Yılmaz xx (Batuhan Artaslan dk. 84 ?), Serkan Göksu xx, Yusuf Emre Gültekin xx (Gomis dk. 73 x), Denizhan Taşkan xx (Gomis dk. 65 x), Atakan Üner xx (Camara dk. 73 x), Mayı Kevin xx (Gökhan Süzen dk. 84 ?)
Yedekler: Eyüp Türkaslan, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Okan Derici, Ahmet Canbaz, Sow
Gol: Serkan Göksu (dk. 17) (Ümraniyespor)Sarı Kart: Eze (Ankara Keçiörengücü)