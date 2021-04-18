TFF 1. Lig Akhisarspor: 1 - Altınordu: 1
TFF 1. Lig’in 31. hafta maçında Akhisarspor konuk ettiği İzmir ekibi Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig’in 31. hafta maçında Akhisarspor konuk ettiği İzmir ekibi Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kadir’in sert şutunda Erhan’dan seken top direkten oyun alanına döndü.
7. dakikada Ahmet’in Halil’in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
8. dakikada penaltıyı kullanan Enis, topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. 0-1
22. dakikada Ahmet’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Enis’in şutu az farkla auta gitti.
43. dakikada Cihat’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye vuruşunda top az farkla auta çıktı.
47. dakikada Delarge’ın pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Çekdar’ın pasında Bertuğ topu boş kaleye gönderemedi.
57. dakikada Emre’nin penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Recep’in şutunu Halil son anda uzaklaştırdı.
68. dakikada Sissoko’nun ceza sahasına ortasında arka direkte Delarge topu ağlara gönderdi. 1-1
90+2. dakikada Metehan’ın ön direğe yaptığı ortada Ahmet’in dokunuşunda top az farkla auta gitti.
Stat: Spor Toto Akhisar Belediye
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Serdar Diyadin xx, Mehmet Kapluhan xx
Akhisarspor: Halil x, Semih x (Gökmen dk. 61 x), Doğukan x, Göksu x, Kadir x, Cihat x (Bertuğ dk. 46 x), Mert x, Lawal x (Onurcan dk. 83 ?), Çekdar x (Sissoko dk. 61 xx), Delarge xx (Berat dk. 88 ?), Taku x
Yedekler: Milan Lukac, Orhan, Hasan Ali, A. Toure, İlke Nelik
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Altınordu: Erhan xx, Rahmi xx, Kahraman xx, Yusuf xx, Muzaffer x (Emre dk. 46 x), Furkan xx, Ahmet xxx, Oğulcan xx, Recep xx (Burak dk. 68 x), Metehan xx, Enis xxx (Hüsamettin dk. 67 x)
Yedekler: Mertcan, Yiğit, Furkan, Yiğithan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Delarge (dk. 68) (Akhisarspor), Enis (dk. 8 pen.) (Altınordu)
Kırmızı kartlar: Taku (dk. 82) (Akhisarspor)Sarı kartlar: Doğukan (Akhisarspor), Oğulcan, Ahmet, Kahraman, Yusuf (Altınordu)