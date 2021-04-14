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TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Akhisarspor: 1

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Adanaspor, Akhisarspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor 14.04.2021, 18:05
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TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Akhisarspor: 1

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Adanaspor, Akhisarspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Celil’in soldan serbest vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Uğurcan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

25. dakikada Adanaspor’da Celil, orta sahada aldığı topla ceza sahası içerisine girdi. Burada Akhisarsporlu Yusuf’un Celil’e yaptığı müdahale sonucu hakem Kutluhan Bilgiç, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ozegovic, topu filelere gönderdi. 2-0

58. dakikada Çekdar’ın soldan ceza sahasına ortasında Donkor topu kendi ağlarına yolladı. 2-1

66. dakikada ceza sahası içerisinde Berkan’ın verdiği ara pasla buluşan Ozegovic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Deniz Turgut xx, Hüseyin Aylak xx

Adanaspor: Karacic xx, Furkan xx, Donkor xx, Evren xx, Canberk xx, Uğurcan xx, Celil xx (Serhat dk. 78 x), Umut xx (Atalay dk. 65 x), Ahmethan xx (Kingsley dk. 87 ?), Fıratcan xx (Berkan dk. 65 x), Ozegovic xx (Hüseyin dk. 87 ?)

Yedekler: Burak, Ömer, Belem, Cenk, Ergin

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Akhisarspor: Lukac xx, Göksu xx, Doğukan xx, Semih xx (Ayuk dk. 70 x), Kadir xx, Cihat xx, Mert xx (Bertuğ dk. 69 x), Çekdar xx, Sissoko xx, Delarge xx, Nsima xx

Yedekler: Halil, Onurcan, Lawal, Orhan, Berat, Gökmen, İlke

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Goller: Uğurcan (dk. 2), Ozegovic (dk. 26 pen. ve 66) (Adanaspor), Donkor (dk. 58 k.k.) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Ozegovic , Furkan, Hüseyin (Adanaspor), Delarge, Doğukan, Bertuğ (Akhisarspor)
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