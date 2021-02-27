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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Bandırmaspor: 0

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor, Bandırmaspor’u konuk etti. Müsabaka 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor 27.02.2021, 20:59
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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Bandırmaspor: 0

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor, Bandırmaspor’u konuk etti. Müsabaka 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Bandırmaspor’da Orhan sağ kanattan ceza alanı içine kadar girip topu Pote’ye kesti. Zubas topu bloke ederek mutlak golü önledi.

16. dakikada Adana Demirspor’da soldan Pa Dibba ceza alanı içine ortaladı. Rangel topa dokunamadı. Boşta kalan topa Yunus vurdu ancak meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

45. dakikada Bandırmaspor’da Erkan topu ceza alanı içine ortaladı Rassoul ters vuruşla topu kendi kalesine gönderirken top üst direği sıyırarak kornere çıktı.

48. dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası dışında topla buluşan Sedat, düzgün bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak direğe çarpıp geri oyuna döndü.

52. dakikada Adana Demirspor’da sağ kanattan Yunus’un ara pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Sinan, plase vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

56. dakikada Adana Demirspor’da sol kanattan Kaan’ın havadan pasına Pa Dibba, kafa vurdu ancak top kaleci Zülküf’ün elinde kaldı.

63. dakikada Bandırmaspor’da Taha’nın hatasıyla topla buluşan Pa Dibba, ceza sahası içerisinde ara pasla topu Mehmet Akyüz’e gönderdi. Akyüz, boş kaleyle topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Ata Yıldırım xx, Selahattin Altay xx

Adana Demirspor: Zubas xx, Samet xx (Semih dk. 46 x), Kaan xx, Okan xx, Rassoul xx, Sinan xx (Traore dk. 70 x), Gökhan x (Sedat dk. 46 x), Hasan xx, Rangel x (Mehmet dk. 46 x), Yunus xx (Aissati dk. 84 ?), Pa Dibba xx

Yedekler: Vedat, Tayyip, İzzet, Tarık, Tolga

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Bandırmaspor: Zülküf xx, Gökay xx, Onur xx, Orhan xx, Abdurrahim xx, Selçuk xx (Feyyaz dk. 35 x), Taha xx (Halilovic dk. 76 x), Doğancan xx, Rahmi xx (Berat dk. 61 x), Erkan xx (Del Valle dk. 61 x), Pote xx (Torje dk. 76 x)

Yedekler: Gökhan, Rayo, Mehmet, Aygün

Teknik Sorumlu: Erkan Sözeri

Goller: Sinan (dk. 51) Mehmet Akyüz (dk. 63) (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Abdurrahim (dk. 28) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Samet, Kaan (Adana Demirspor), Zülküf, Orhan (Bandırmaspor)
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