Tecavüz davasında yeni gelişme

Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun, yaklaşık 10 yıldan fazla bir süre önce Las Vegas’ta bir kadına tecavüz ettiği iddiası yeniden alevleniyor. Nevada’daki federal yargıç Jennifer Dorsey, Portekizli futbolcuya karşı hukuk mücadelesini sürdüren davacı kadını dinleyeceğini açıkladı.

Mahkemeyle ilgili henüz bir tarih belirlenmezken, yargıç Dorsey, Ronaldo’nun 2010 yılında olayı sessiz sedasız kapatmak için 375 bin dolar ödediği, tecavüz iddialarının sahibi Kathryn Mayorga’nın argümanlarına kulak verecek.

Ronaldo’nun avukatı Peter Chritiansen konuyla ilgili olarak yorum yapmaktan kaçınırken, Leslie Mark Stovall liderliğindeki Mayorga’nın avukatları ise yargıçın 30 Eylül’deki kararına ilişkin henüz bir yanıt vermedi.

2019’da konuyla ilgili görülen davada, Cristiano Ronaldo’nun iddialar nedeniyle cezai suçlamalarla karşı karşıya kalması için yeterli kanıt bulunmadığı kararı verilmişti.

Davayı yeniden açmayı planlayan yargıç Dorsey ise, mahkemenin Mayorga’nın Ronaldo’nun avukatlarıyla gizlilik anlaşması imzalamak için ‘zihinsel kapasiteye sahip olup olmadığı’ ve ‘taraflar arasında herhangi bir anlaşma yapılıp yapılmadığı’ konusunda karar vermesi gerektiğini belirtti.

37 yaşındaki Mayorga Las Vegas bölgesinde yaşayan eski bir öğretmen ve model. 2009 yılında bir gece kulübünde tanıştığı Ronaldo’nun kendisine otel odasında tecavüz ettiğini iddia eden Mayorga, 2010 yılındaki davada kendisine verilen 375 bin dolar nedeniyle sustuğunu ve pişman olduğunu söyleyerek yeniden şikayetçi oldu.

Gerçekleştiği iddia edilen olay sırasında 25 yaşında olan Ronaldo’nun avukatları ise, yaşanan ilişkinin rızaya dayalı olduğunu savunuyor ve Portekizli futbolcunun itibarına bir saldırı yapıldığını iddia ediyor.

Mayorga’nın avukatı Stovall, davacı kadının çocukken öğrenme güçlüğü çektiğini, Ronaldo’nun avukatları tarafından baskı gördüğü için gizlilik anlaşması imzalamak için yasal ehliyete sahip olmadığını belirtti.