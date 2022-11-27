Galatasaray ve Fenerbahçe’de forma giymiş olan eski milli futbolcu Tanju Çolak, Dünya Kupası’nda Fransa ve Brezilya’nın favori olduğunu söyledi. Çolak, Süper Lig şampiyonluğunda ise Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yarı yarıya şansı olduğunu dile getirdi.

Yalova’da yaşayan Faruk Yiğit’in ortağı olduğu halı saha düzenlenen törenle açıldı. Açılış kurdelesini AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve siyasi parti temsilcileri kesti. Faruk Yiğit’i açılışta bir dönem birlikte top koşturduğu takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Açılışa katılan isimler arasında Tanju Çolak da yer aldı. Çolak, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Tanju Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada Faruk Yiğit ile 15-20 yıldır görüşmediklerini fakat bir telefonla açılışa katıldığını dile getirdi. Milli takımdayken Faruk Yiğit’e ağabeylik yaptığını dile getiren Çolak, “Bu güzel tesis için kendisini kutlamak ve sahip çıkmak lazım. Parayı futboldan kazandı, futbola da yatırım yapıyor. Ben de öyle yaptım. Benim de kendime ait iki tane halı saham var. Tüm Yalova’yı buraya çağırıyorum. Burası çok özel bir yer” diye konuştu.

Tanju Çolak’tan Dünya Kupası ve Süper Lig tahmini

2022 Dünya Kupası’yla ilgili değerlendirmede bulunan Çolak, şampiyonluk adayını açıklayarak, Brezilya ve Fransa’yı favori olarak gösterdi. Çolak, ayrıca Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yüzde 50’şer şampiyonluk şansları olduğunu diğer takımlardan ise şampiyon çıkmayacağını iddia etti.

Halı saha açılışı ardından şöhretler karması maçı yapıldı. Faruk Yiğit’in de forma giydiği maçın başlama vuruşunu Tanju Çolak yaptı.