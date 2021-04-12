Talisca itiraf etti!

Benfica'dan kiralık olarak 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve kariyerini Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de sürdüren Talisca, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu.

Türkiye'ye dönmek istediğini ifade eden Brezilyalı futbolcu, "Her zaman söylediğim gibi Türkiye'de yaşadığım 2 sene hayatımın en güzel anılarıydı. Beşiktaş benim için çok özel bir yere sahip, taraftara olan hayranlığım ise bambaşka. Hep beni desteklemeye devam ettiler ve hala bağlantı içerisindeyiz. Şu an zaman söylemek için erken olsa da uygun koşullar ve şartlar oluştuğunda Türkiye'ye dönmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Hiçbir Türk takımı ile transfer görüşmesi yapmadığını ifade eden 27 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'den ayrıldığım dönemden beri her transfer döneminde hakkımda özellikle Galatarasay olmak üzere birçok haber çıktı. Beşiktaş da dahil olmak üzere hiçbir Türk takımı ile görüşmedim ve kimseden resmi bir teklif almadım. Yazılan tüm haberler yalandı." dedi.

“Söz hakkım yoktu”

Beşiktaş'tan ayrılış sürecinde yaşananlara da değinen Talisca, "Taraftarın bana çok kızdığını biliyorum ama dürüst olmak gerekirse o süreçte benim çok fazla bir söz hakkım yoktu. Sözleşmem sebebiyle tüm haklarım Benfica'ya aitti ve onlar ne derse yapmak zorundaydım. O şekilde de oldu. Güç Benfica'nın elindeydi." diye konuştu.

Talisca, Beşiktaş'ta geçirdiği iki sezonda 80 maça çıktı, 38 gol attı.

(Maçkolik)