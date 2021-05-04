Talisca'dan Beşiktaş paylaşımı

Beşiktaş'ta oynadığı dönem taraftarların gönlünde taht kuran Anderson Talisca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ FORMASINI ÇERÇEVELETTİ

Instagram hesabından sık sık Beşiktaş ile ilgili paylaşım yapan Brezilyalı futbolcu, son paylaşımıyla da siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Talisca, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde çekilen ve evinin duvarına astığı fotoğrafa bakarken çekilen anını Instagram hesabından paylaştı.

Talisca'nın bu paylaşımı sonrası siyah-beyazlı taraftarlar, Brezilyalı oyuncuya yeniden Beşiktaş'a gelmesi yönünde çağrılar yaptı.