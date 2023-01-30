Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta heyecanı yarın, 1 Şubat Çarşamba ve 2 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Süper Lig’de haftanın maçları ve hakemler şöyle:
Yarın
17.00 Alanyaspor - DG Sivasspor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan
1 Şubat Çarşamba
17.00 Kasımpaşa - Giresunspor: Hüseyin Göçek
17.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Cihan Aydın
2 Şubat Perşembe
17.00 Konyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk
17.00 Kayserispor - Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam
20.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık