Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta heyecanı yarın, 1 Şubat Çarşamba ve 2 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig’de haftanın maçları ve hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Alanyaspor - DG Sivasspor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan

1 Şubat Çarşamba

17.00 Kasımpaşa - Giresunspor: Hüseyin Göçek

17.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Cihan Aydın

2 Şubat Perşembe

17.00 Konyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk

17.00 Kayserispor - Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam

20.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık