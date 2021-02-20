Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Konyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 26. haftasında Yeni Malatyapor, sahasında Konyaspor’a 3-2 mağlup oldu.
Süper Lig’in 26. haftasında Yeni Malatyapor, sahasında Konyaspor’a 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Yeni Malatyaspor ceza alanı içinde topla buluşan Cikalleshi’nin vuruşunu son anda araya giren Chebake’e engelledi.
72. dakikada Konyaspor’da Rahmanovic’in ceza sahasında savunmanın arkasına verdiği pasta topla buluşan Diomande, dar açıya rağmen çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
80. dakikada sol kanatta topla buluşan Guilherme’nin ceza alanına bekletmeden yaptığı ortada Cikalleshi’nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-2
84. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Ahmet Çalık’ın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Cikalleshi’nin kafa vuruşu ağlara gitti. 2-3
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Kısal xx
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Chebake x, Wallace x, Semih x, Hafez x, Zeki x (Hadebe dk. 81 ?), Acquah xx (Mallan dk. 64 x), Adem xx, Kubilay x, Tetteh x (Ahmed dk. 71 x), Umut xx
Yedekler: Ertaç, Bülent, Hadebe, Zuqui, Mallan, Mustafa, Ahmed, Erkan, Topalli, Lukoki
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Konyaspor: Eray xx, Skubic xx, Ahmet xxx, Abdülkerim xx, Guilherme xxx, Jevtovic xxx, Diomande xxx, Miya xx (Erdon Daci dk. 64 xx) , Milosevic xxx (Zymer dk. 74 x), Cikalleshi xxx, Kravets xx (Rahmanovic dk. 46 x)
Yedekler: Erten, Barış, İsmail, Oğuz Kağan, Doğan, Shengelia, Zymer Bytyqi, Daci, Samuel Eduok
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Goller: Adem (dk. 24 ve 45) (Y.Malatyaspor), Diomande (dk. 72), Cikalleshi (dk. 80 ve 84) (Konyaspor)Sarı kartlar: Acquah, Tetteh (Y.Malatyaspor), Skubic, Abdulkerim, Erdon Daci (Konyaspor)