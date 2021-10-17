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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Spor 17.10.2021, 19:58
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Trabzonspor savunmasında oluşan karambolde topu önünde bulan Rossi, ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan ağlarla buluşturdu. 0-1

20. dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas’ın vuruşu kaleci Altay’ın solundan direğin yanından auta çıktı

21. dakikada Osayi-Samuel’in pasında ceza sahasında topla buluşan Mesut Özil’in vuruşu kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

24. dakikada Bakesetas’ın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay’ın müdahalesi yetersiz olunca meşin yuvarlak kale çizgisini geçti. 1-1

26. dakikada Ferdi’nin sol çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır’ın çeldiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

41. dakikada Peres’in vuruşundan Altay’dan dönen top Nwakaeme tamamlamak istediği meşin yuvarlak savunmadan dönüp, Hugo’nun önüne düştü. Bu oyuncunun da vuruşu savunmadan döndü.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Denswil xx, Berat Özdemir xx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür x, Nwakaeme x (Yusuf Sarı dk. 43 x), Gervinho x, Djaniny x

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Siopis, Yusuf Sarı, Dorukhan Toköz, Cornelius, Trondsen, İsmail Köybaşı, Lunus Mallı, Ahmetcan Kaplan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fenerbahçe: Altay x, Novak xx, Min-Jea Kim x, Szalai xx, Crespo xx, Gustavo xx, Ferdi xx, Osayi Samuel xx, Mesut Özil x, Rossi xx, Valencia x

Yedekler: Berke Özer, Sosa, Max Mayer, Berisha, Pelkas, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Biha Zajc, nazım Sangare, Tisserand

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Rossi (dk. 3) (Fenerbahçe), Bakasetas (dk. 24) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Min-Jea Kim (dk. 23) (Fenerbahçe)

Sarı Kart: Gustavo (Fenerbahçe)

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