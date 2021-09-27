banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor
İstanbul'a 4 gün sürecek yağış geliyor
İstanbul'a 4 gün sürecek yağış geliyor
Market zincirinin fiyat oyunu böyle ifşa edildi!
Market zincirinin fiyat oyunu böyle ifşa edildi!

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Spor 27.09.2021, 22:02
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

76. dakikada Candeias’ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

83. dakikada Davidson’un çıkardığı topa kale sahası önünde Emre Akbaba’nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada Trabzonspor’un sağ taraftan kullandığı korner atışında Edgar le’nin kafa vuruşunu kaleci Serkan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

90+5. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Edgar le’nin kafa vuruşunda kaleci Serkan çizgi üzerinden meşin yuvarlağı çıkardı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halis Özkahya xx, İbrahim Bozbay xx, Alpaslan Dedeş xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres x, Edgar le xx, Hüseyin Türkmen xx, İsmail Köybaşı x (Abdulkadir Ömür dk. 85 ?), Berat xx (Gervinho dk. 64 x), Hamsik xx, Djaniny xx , Bakasetas xx (Siopis dk. 85 ?) Nwakaeme x, Cornelius xx (Ahmet Can Kaplan dk. 78 x)

Yedekler: Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan

Teknik Direktör. Abdullah Avcı

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Juanfran xx, Awaziem xx, Milunovic xx, Borja xx (Tayfur Bingöl dk. 81 ?), Fatih Aksoy xx (Novais dk. 90 ?), Umut Güneş xx, Efecen xx (Candeias dk.70 x), Emre Akbaba xx, Davidson xx (Eduardo dk. 90 ?), Diedhuou xx (Babacar dk. 69 x)

Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Leroy Fer, Efkan, Mevjla

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Diedhiou (dk. 36) (Aytemiz Alanyasyor), Cornelius (dk. 43) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Hüseyin Türkmen (dk. 75)

Sarı Kartlar: Davidson, Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0