Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada İrfan Can’ın kazanılan serbest vuruşta açtığı ortaya Ponck kafa ile vurdu. Kaleci Ali Şaşal, topu kolaylıkla kontrol etti.

55. dakikada Fajr’ın kullandığı korner vuruşunda Robin Yalçın’ın dokunuşunda top yan direğe çarpıp auta çıktı.

56. dakikada hakem Alper Ulusoy, ikinci kez saha çizgilerinin belirlenmesi için kar temizleme ekibini sahaya çağırdı.

72. dakikada hakem Alper Ulusoy, saha çizgilerinin temizlenmesi için üçüncü kez kar temizleme ekibini sahaya davet etti.

75. dakikada Deniz Türüç’ün yay üzerinden çektiği sert şutta, kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Özgür Ertem xx, İbrahim Bozbey xx

M. Başakşehir: Volkan Babacan xx, Rafael xx, Ponck xx, Epureanu x, Hasan Ali xx, Mahmut Tekdemir x (Mehmet Topal dk. 75 x), İrfan Can Kahveci xx (Gulbrandsen dk. 75 x), Aleksic xx, Deniz Türüç xx (Leo Duarte dk. 90+4 ?), Demba Ba xx (Giuliano dk. 85 ?), Crivelli x

Yedekler: Muhammed, Uğur Uçar, Cumali Sertel, Ravil Tagir, Berkay Özcan, Azubuike

Teknik Direktör: Okan Buruk

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Robin Yalçın xx, Caner Osmanpaşa xx, Appindangoye xx, Uğur Çiftçi x, Claudemir xx (Isaac Cofie dk. 90+5 ?), Fayçal Fajr xx (Samba Camara dk. 90?), Hakan Arslan xx, Erdoğan Yeşilyurt x (Arouna Kone dk. 70 x), Max Gradel xx (Casimir Ninga dk. 90 ?), Yatabare x

Yedekler: Samassa, Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Ahmet Oğuz, Kayode, Jorge Felix

Teknik Direkör: Rıza Çalımbay

Goller: Aleksic (dk. 38) (M. Başakşehir), Hakan Arslan (dk. 42) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Epureanu, Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Robin Yalçın, Appindangoye (DG Sivasspor)