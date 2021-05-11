Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 41. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Süper Lig’in 41. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Henrique’nin ceza sahasına girer girmez rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşu kaleci Mert parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
76. dakikada Crivelli’nin ceza sahasında kafayla indirdiği topu önünde bulan Berkay’ın iki rakibini çalımlayıp penaltı noktası yakınlarından çektiği şut kalenin solundan auta çıktı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, İbrahim Bozbey xx
Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Uğur Uçar xx (Danijel Aleksic dk. 46 x), Ravil Tagir xx, Leo Duarte xx, Bolingoli Mbombo xx (Enzo Crivelli dk. 63 x), Youssouf Ndayishimiye xx (Junior Caiçara dk. 63 x), Mahmut Tekdemir xx (Tolga Ciğerci dk. 88 ?), Ömer Ali Şahiner xx, Berkay Özcan xx, Deniz Türüç xx, Nacer Chadli xx
Yedekler: Volkan Babacan, Ahmed Sait Kıvanç, Cemali Sertel, Okechukwu Azubuike
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Aziz Behich xx, Dimitrios Kolovetsios xx, Nehuen Paz xx, Zoran Kvrzic xx, Joseph Attamah xx, Karlo Muhar xx, Aaron Lennon xx (Ramazan Civelek dk. 77 x), Daniel Amramovski xx (Yasir Subaşı dk. 81 ?), Pedro Henrique xx, İlhan Parlak xx (Kevin Luckassen dk. 77 x)
Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Uğur Demirok, Melih Okutan, Besard Sabovic, Denis Alibec
Teknik Direktör: Yalçın KoşukavakSarı kartlar: Bolingoli Mbombo (Medipol Başakşehir), Yasir Subaşı (Kayserispor)