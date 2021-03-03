Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 28. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında İH Konyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Mahmut Tekdemir’in ortasını Konyaspor savunmasından önce davranarak göğsüyle kontrol eden Crivelli, Ahmet Çalık’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palayık, pozisyon sonucunda penaltı kararı verdi.

14. dakikada bu pozisyon tekrar izlemek için VAR’a giden hakem Ali Palabıyık, penaltı kararını iptal etti.

28. dakikada sağ kanatta Daci’nin pasını alan Sekidika’nın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert yandan auta çıktı.

30. dakikada Mahmut Tekdemir’in ceza alanı içinde pasını alan Aleksic’in şutunu kaleci Eray topu rahatlıkla kontrol etti.

41. dakikada gelişen Konyaspor atağında Daci’nin sol kanattan ortasını Başakşehir savunması uzaklaştırdı. Yay üzerinde topu alan Diomande’nin sert şutu, son anda Başakşehir savunmasına çarparak kornere çıktı.

45+3.dakikada sol kanattan Guilherme’nin açtığı ortaya arka direkte Skubic kafayla vurdu. Kaleci Volkan Babacan topu kontrol etti.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Serkan Çimen xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan x, Ömer Ali x, Ponck x, Epureanu x, Hasan Ali Kaldırım x, Mehmet Topal xx, Mahmut Tekdemir x (Giuliano dk. 36 ?), Deniz Türüç x, Berkay Özcan x, Aleksic xx, Crivelli x

Yedekler: Ahmet Said, Mert Günok, Cemali Sertel, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Junior Fernandes, Demba Ba

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Konyaspor: Eray xx, Skubic xx, Ahmet Çalık x, Abdülkerim Bardakçı x, Guilherme Sitya xx, Marko Jevtovic xx, İsmael Diomande x, Sekidika xx, Hadziahmetovic x, Daci x, Cikalleshi x

Yedekler: Erten, Adil Demirbağ, Amar Rahmanovic, Miya, Oğuz Kağan, Deni Milosevic, Shengelia, Musa Çağıran, Artem Kravets, Zymer Bytygi

Teknik Direktör: İlhan Palut