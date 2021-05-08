Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Kayserispor, Süper Lig’in 40. haftasında Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Kayserispor, Süper Lig’in 40. haftasında Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Henrique’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Günay çıkardı.
29. dakikada Kvrzıc’in pasında topla buluşan Henrique top yere düşmeden şutunu çekti. Kaleci Günay meşin yuvarlağı son anda çıkardı.
43. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topa yükselen Maxim’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx
Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Kvrzic, Kolovetsios xx, Paz xx, Aziz Eraltay xx, Attamah xx, Muhar xx, Lennon xx, Avramovski xx, Pedro Henrique xx, İlhan Parlak xx
Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Luckassen, Sabovic, Alibec
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Gaziantep FK: Günay xx, Güvenç xx, Olkowski xx, Miranda xx, Djilobodji xx, Jefferson xx, Osama xx, Oğuz Ceylan xx, Morais xx, Sousa xx, Maxim xx, Dicko xx
Yedekler: Mustafa, Ulaş, Kenan Özer, Muhammet Demir, Güray, Kozulje, Mirza Cihan, Castıllo, Cenk Şahin, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Ricardo Sa PintoSarı kart: Paz (Kayserispor)