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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Spor 18.09.2021, 18:01
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Nwakaeme’nin penaltı noktası yakınlarından verdiği pasta Bakasetas ceza yayı önünde topla buluştu. Bakasetas’ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

81. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Yusuf’un son çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte Eyyseric’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Samet Çiçek xx, Yusuf Bozdoğan xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx (Ahmet Engin dk. 90 ?), Donk xx, Brecka xx, Evren Elmalı xx (Sakıb Aytaç dk. 84 ?), Tarkan Serbest xx, Sadiku xx (Doğucan Haspolat dk. 84 ?), Yusuf Erdoğan xx, Hajradinovic xx (Eysseric dk. 64 x), Travnik xx, Umut Bozok xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Bruma, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Ie xx, Hugo xx, Denswill xx, Hamsik xx, Berat Özdemir xx (Abdulkadir Parmak dk. 46 x (Yusuf Sarı dk. 50 x), Abdulkadir Ömür xx (Dorukhan Toköz dk. 83 ?), Cornelius x (Gervinho dk. 74 x), Bakasetas xxx (Siopis dk. 84 ?), Nwakaeme xx

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Koita, İsmail Köybaşı, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Bakasetas (dk. 52) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Umut Bozok, Mehmet Feyzi Yıldırım, Eysseric (Kasımpaşa), Denswil, Peres (Trabzonspor)

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