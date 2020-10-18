Süper Lig: Karagümrük: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA KARAGÜMRÜK, KASIMPAŞA’YI KONUK ETTİ. 90 DAKİKA, KARŞILIKLI GOLLERLE 1-1 SONA ERDİ.
Süper Lig’in 5. haftasında Karagümrük, Kasımpaşa’yı konuk etti. 90 dakika, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sağ kanattan Hajradinovic’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Aytaç Kara topu ağlara gönderdi. 1-1
58. dakikada Gilbert Koomson’un sağdan ceza sahası içine çevirdiği pasta topla buluşan Hajradinovic düzeltip vurdu ancak top yandan dışarı gitti.
71. dakikada ceza sahası yayı üzerinde Mevlüt’ün düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Lucas Biglia kullandı. Bu futbolcunun şutunda top üstten dışarı gitti.
74. dakikada Tirpan tarafından düşürülen Jimmy Durmaz yerde kaldığı pozisyonda rakibine tekme attığı gerekçesiyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
84. dakikada Aatif’in pasında sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Ndao, arka direkteki Mevlüt’ü gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.
Stat: Ülker
Hakemler: Erkan Özdamar x, Mehmet Metin xx, Hakan Karabalcık xx
Karagümrük: Viviano xx, Lichaj xx, Roco xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Ndiaye x (Jimmy Durmaz dk. 69 ?), Biglia xxx, Ndao xxx (Ramazan dk. 90+4 ?), Salibur xx (Aatif dk. 69 xx), Erik Sabo xx, Sobiech xx (Mevlüt dk. 68 xx, Alparslan dk. 90+5 ?)
Yedekler: Aykut, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Murat Sarıgül, Alparslan Erdem, Zeki
Teknik Direktör: Şenol Can
Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Tarkan Serbest xx, Jeanvier xx, Haddadi xx, Aytaç Kara xxx, Tirpan xx (Sadiku dk. 79 xx), Yusuf Erdoğan x (Gilbert Koomson dk. 46 xxx), Alan Carius (Varga dk. 46 xx), Hajradinovic xx (Hodzic dk. 79 xx), Koita x
Yedekler: Ertuğrul, Evren Eren, Ahmet Oğuz, Brecka, Yasin Dülger, Anıl Koç
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Sobiech (dk. 45+1) (Karagümrük), Aytaç Kara (dk. 47) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Jimmy Durmaz (dk. 74) (Karagümrük)
Sarı kartlar: Lucas Biglia, Ndiaye, Zukanovic, Viviano, Ndao (Karagümrük), Aytaç Kara (Kasımpaşa)
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