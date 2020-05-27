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Süper Lig için yarın karar günü

Süper Lig'de daha önce 12 Haziran'da topbaşı yapmayı planlayan Türkiye Futbol Federasyonu, yarın yapacakları son toplantı ile kesin kararlarını kamuoyuna duyuracak.

Süper Lig için yarın karar günü

Süper Lig'de daha önce 12 Haziran'da topbaşı yapmayı planlayan Türkiye Futbol Federasyonu, yarın yapacakları son toplantı ile kesin kararlarını kamuoyuna duyuracak.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:23
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Süper Lig için yarın karar günü

Korona virüs nedeniyle liglere verilen ara sonrası 20 Mayıs'ta Riva'da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ile Kulüpler Birliliği, Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlaması için hemfikir olmuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin mevcut şartlarını değişimini göz önünde bulundurarak, ligin başlama konusundaki kesin tarihi ise 28 Mayıs'ta yapacakları basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtmişti.

Yarın Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son kez toplanacak olan TFF Yönetimi, liglerin son durumunu kamuoyuna duyuracak. Öte yandan yarın yapılacak olan son zirvede, küme düşme konusunun da masaya yatırılması ve nihai kararın açıklanması bekleniyor.

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