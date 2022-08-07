Süper Lig: Giresunspor: 0 - Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana temsilcisinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana temsilcisinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sol kanattan Sergio’nun ortasında topla buluşan Bajic’in şutu kaleci Ertaç’tan döndü. Atağın devamında yaşanan karambolde Ertaç kaleye yönelen şutların filelerle buluşmasına engel oldu.
23. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Gökhan, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
29. dakikada Gökhan’ın ortasında ceza sahası içinde Belhanda, topu direğin yanından filelerle buluşturdu. 0-2
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Kutluhan Bilgiç
Giresunspor: Onurcan xx, Sergen xx, Alper xx, Sainz xx, Traore xx, Bajic xx, Sergio xx, Doğan Can xx, Murat Cem xx, Alexis Perez xx, Hayrullah xx
Yedekler: Erkan, Talha, Anıl Yiğit, Rahmetullah, Savicevic, Erol Can, Fatih, Mert Han, Çekdar, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Adana Demirspor: Ertaç xx, Samet xx, Onyekuru xx, Assambalonga xx, Belhanda xxx, Ndiaye xx, Svensson xx, Yusuf xx, Rakitskyi xx, Rodrigues xx, Gökhan xxx
Yedekler: Vedat, Tayyip Talha, Abdurrahim, Semih, Bjarnason, Akintola, Manev, Arda Okan, Erhun Aksel, Berk
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Gökhan İnler (dk. 23), Younes Belhanda (dk. 29) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Murat Cem Akpınar, Hamidou Traore (Giresunspor)