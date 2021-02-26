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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Yeni Malayatspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Yeni Malatyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor 26.02.2021, 17:06
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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Yeni Malayatspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Yeni Malatyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias bekletmeden ceza sahası içerisine ortaladı. Gelen ortaya yükselen Lima’nın kafa vuruşu kaleci Ertaç’ta kaldı.

8. dakikada Tetteh sağdan kanttan bekletmeden ortaladı. Yükselen topa hareketlenen Ahmet Ildız’ın vuruşu az fakla üstten dışarıya çıktı.

10. dakikada Orta alanda topla buluşan Mustafa Eskihellaç’ın uzaklardan çektiği sert şut az farkla soldan dışarıya çıktı.

18. dakikada Semih Kaya, Ayite’ye yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü. Kaya’nın kartı 22. dakikada VAR incelemesi sonucu kırmızıya döndü.

22. dakikada Gençlerbirliği rakip ceza sahası sol çaprazından serbest vuruş kullandı. Topun başına geçen Soner Dikmen’in etkili vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

29. dakikada rakip ceza sahası içerisinde topla buluşan Soner’in gole giden vuruşunu son anda araya giren Chebake engellendi.

34. dakikada karşı atak yakalayan Yeni Malatyaspor’da Mustafa Eskihellaç az adamla yakaladığı Gençlerbirliği yarı alanına süratle topu taşıdı. Eskihellaç, ileri uçta müsait durumdaki takım arkadaşı Tetteh’e oynadı. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşı karşıya kalan Tetteh yaptığı düzgün bir vuruşla topu sol köşeden ağlara gönderdi. 0-1

40. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde seken top Gençlerbirliği oyuncusu Johansson’ın öne doğru geldi. Havadan gelen topa bekletmeden gelişine sert vuran Johansson’un vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

43. dakikada Yeni Malatyaspor rakip ceza sahası önünde serbest vuruş kazanan Gençlerbirliği’nde topun başına Soner Dikmen geçti. Dikmen’in düzgün ve sert vuruşunu kaleci Ertaç güçlükle kornere çeldi.

Stat: Eryaman Stadyumu

Hakemler: Alper Ulusoy x, İbrahim Çağlar Uyarcan x, İbrahim Bozbey x

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Mustafa Akbaş xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Piris xx, Soner Dikmen xx, Mugni xx, Candeias xx, Ayite xx, Sandro Lima xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Sefa Yılmaz, Spiridonovic, İlker Karakaş, Rahmetullahi Berişbek, Gökhan Altıparmak, Ömğrcan Artan, Polomat, Murat Yıldırm

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Chebake xx, Semih Kaya xx, Wallace xx, Karim Hafez xx, Zeki Yavru xx, Hadebe xx, Ahmed Ildız xx, Mustafa Eskihellaç xx, Mallan xx, Tetteh xx

Yedekler: Abdulsamet Damlu, Zuqui, Umut Bulut, Lukoki, Malle, Doğukan Emeksiz, Ndizeye, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir, Jetmir

Teknik Sorumlu: Hakan Çalışkan

Gol: Tetteh (dk. 34) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Semih Kaya (dk. 22) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Ayite (Gençlerbirliği)
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