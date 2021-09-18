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Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

Spor 18.09.2021, 20:13
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sol kanattan Nuri Şahin’in penaltı noktası üzerine kullandığı kornerde Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

19. dakikada Nuri Şah’in ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta vuruşu üstten auta çıktı.

41. dakikada Rıdvan’ın sol kanattan penaltı noktasına kestiği ortada Montero’nun kafası üstten auta gitti.

42. dakikada Poli’nin pasında sağ kanattan ceza alanı içine giren Wrigt’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

44. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Fredy’in ceza alanı içine kestiği ortada Veysel Sarı’nın kafası ağlara gitti. 2-0

45. dakikada atılan uzun pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Wriht’ın vuruşunu Mert Günok çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Şansalan x, Ceyhun Sesigüzel x, Kerem Ersoy x

FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı xx, Naldo x, Güray Vural x, Poli x, Nuri Şahin x, Gükdeniz Bayrakdar x, Fredy Xx, Mukairu x, Wright xx

Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Milosevıc, Kudriashov, Crivelli, Ufuk Akyol, Amilton, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Beşiktaş: Mert Günok x, Montero x, Mehmet Topal x (Rıdvan Yılmaz dk. 37 x), Necip Uysal ? (Pjanic dk. 21 x), N’skala, Josef de Souza x, Salih Uçan x, Gökhan Töre x, Atiba x, Kenan Karaman x, Batshuayi x

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Larin, Ghezzal, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Wright (dk. 42), Veysel Sarı (dk. 44) (FT Antalyaspor)

Sarı kart: Mehmet Topal (Beşiktaş)

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