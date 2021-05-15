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Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in son haftasında FT Antalyaspor sahasında karşılaştığı İH Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Spor 15.05.2021, 19:57
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in son haftasında FT Antalyaspor sahasında karşılaştığı İH Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar(İkinci yarı)

61. dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Sekidika’nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunu kaleci kurtardı.

67. dakikada Ahmetovic’in pasında topla buluşan Daci’nin seza sahası sağ çaprazından şutu yandan auta gitti.

88. dakikada Endon Daci’nin ceza sahası içi sol çaprazından şutu üstten auta gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa x, Serkan Çimen x, Esat Sancaktar x

FT Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Bünyamin Balcı x (Nuri Şahin dk. 46 x), Bahadır Öztürk xx, Ersan Gülüm x (Drole dk. 86 ?), Mert Yılmaz xx, Ali Eren İyican xx, Omar İmeri xx, Ufuk Akyol x (Kudriashov dk. 76 x), Hakan Özmert x (Mevlüt Han Ekelik dk. 36 x), Sidney Sam xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 76 x ), Orgill x

Yedekler: Boffin, Naldo, Mustafa Eddilman, Veysel Sarı, Fehmi Koç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

İH Konyaspor: Erten Ersu xx, Ahmet Çalık xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Guilherme xx, Adil Demirbağ x (Ahmet Karademir dk. 54 x), Hadziahmetovic xx, Zymer Bytyqi xx (Doğancan Gölpek dk. 54 x), Rahmanovic x (İsmail Güven dk. 46 x), Sekidika xx (Volkan Fındıklı dk. 88 ?), Skubic xx, Cikalleshi x (Daci dk. 46 x)

Yedekler: Sehic, Eray Birniçan,Volkan Fındıklı, Shengelıa, Miya, Barış Yardımcı

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Sarı kart: Rahmanovic, Sekidika (İH Konyaspor), Orgill, Mevlüt Han Ekelik, Gökdeniz Bayrakdar

(FT Antalyaspor)
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